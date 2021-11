Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 09:34 | Atualizado 05/11/2021 11:33

Rio - Paolla Oliveira compartilhou fotos românticas com Diogo Nogueira, na noite desta quinta-feira, pelo Instagram. Em uma delas, o casal apaixonado aparece em uma cama com a imagem refletida em um espelho que tem um trecho da música "Flor de Caña" escrito com batom. "Um raio de sol invadiu minha casa, um anjo sem asa é ela", diz o trecho.