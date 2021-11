Jakelyne Oliveira defende Julia Gama após Miss Brasil 2020 ser desconvidada do concurso - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 13:59

Rio - Jakelyne Oliveira usou suas redes sociais, nesta quinta-feira (4), para criticar a direção do Miss Universo Brasil após descobrir que Julia Gama, atual dona do título e vice-Miss Universo, não participará da próxima edição do evento . Vencedora do concurso em 2013, a modelo publicou uma sequência de vídeos nos Stories em que expressa sua indignação com a notícia.

"Uma coisa que vi hoje à tarde, e que me deixou extremamente indignada, revoltada, chateada, porque me coloquei no lugar da Julia. Eu não sei o que aconteceu, mas independentemente de qualquer coisa, é de uma falta de responsabilidade, ética e profissionalismo tirar o direito da Miss Brasil de passar a faixa. Encerrar o seu reinado. Porque a Julia será eternamente a Miss Brasil 2020, e a vice Miss Universo. É falta de ética", declarou a ex-A Fazenda.

Em seguida, Jake ainda acrescentou: "O sonho de todas as meninas, quando participam do concurso, é ganhar o Miss Brasil. E logo após ganhar, e ter o seu reinado, é entregar a faixa, finalizar o seu reinado. Passar a sua mensagem. Sinceramente, é uma falta de respeito não só com a Julia, mas com todos os admiradores do mundo miss".

A modelo encerrou o vídeo declarando seu apoio para a Miss Brasil 2020: "Julia, você será eternamente lembrada como a Miss Brasil 2020, pelo seu reinado maravilhoso, pelo segundo lugar no Miss Universo após anos. Independentemente de você estar lá passando a faixa e a coroa, você será lembrada com muito orgulho, porque é isso que você representa para nós. Você levou a nossa bandeira e nos representou lindamente", finalizou.

Entenda o caso

Na última quinta-feira, Julia Gama anunciou oficialmente que não participará da final do Miss Universo Brasil 2021, compartilhando um longo desabafo sobre a situação. A modelo de 28 anos diz não ter sido informada do motivo de ter sido desconvidada, mas acredita que a causa seja uma "divergência política" com os organizadores do concurso, segundo afirmou para o jornal "Folha de S. Paulo".

Em postagem no Instagram, a vice Miss Universo lamentou o conflito: "E é olhar para tudo vivido até aqui, que me deixa triste não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora."