Julia Gama foi desconvidada do Miss Brasil após discurso anti-Bolsonaro - Reprodução

Julia Gama foi desconvidada do Miss Brasil após discurso anti-BolsonaroReprodução

Publicado 05/11/2021 11:10 | Atualizado 05/11/2021 11:11

São Paulo - Julia Gama, de 28 anos, a Miss Brasil 2020, foi desconvidada da cerimônia de entrega da faixa e coroa do Miss Universo Brasil 2021. Em suas redes sociais, ela fez um longo desabafo sobre o cancelamento da sua participação e explicou que nem ela recebeu uma explicação com o real motivo. Inclusive, a Miss conta que enviou um e-mail questionando os motivos e até então não teve resposta.

fotogaleria

A modelo contou para a "Folha de S. Paulo" que ela realmente não sabe o motivo e completou: "Temos sim uma divergência política, já que eles são declaradamente bolsonaristas, e eu não." A Organização Miss Universo diz que ela descumpriu regras contratuais.

Em sua postagem nas redes sociais, Julia ressalta que a decisão foi unilateral, por parte da organização do Miss Universo Brasil e que ela não consegue ser indiferente a esta decisão, especialmente pelo tempo que dedicou para representar o país no concurso Miss Universo - onde ficou como vice. A modelo diz que mesmo que ela e a organização tenham opiniões distintas e valores conflitantes, o trabalho realizado foi produtivo. "E é olhar para tudo vivido até aqui, que me deixa triste não poder encerrar este ciclo como manda o protocolo e a tradição do Miss Brasil: com um desfile digno, um discurso de despedida e coroando minha sucessora."

Julia diz que sente muito pelo público, pois ela fala que o carinho e a dedicação das pessoas é o que mantém a chama acesa. "Como eu sempre disse, esse título não é meu, ele é NOSSO e para sempre será. Neste momento estou aqui chorando e escrevendo para vocês, porque na verdade queria dar um abraço em cada um para agradecer todo carinho e apoio que vocês me deram."

A modelo finaliza o desabafo nos comentários: "Com minha consciência tranquila, de ter feito o meu melhor, de ter sido fiel aos meus valores e de sim, ter por vezes errado mas aprendido com os meus erros, eu abro mão do meu ego (que gostaria de viver este momento especial de despedida) e digo que desejo o melhor ao evento e o sucesso da nossa nova Miss Universo Brasil. Porque antes de querer brilhar como pessoa, eu quero que o Brasil brilhe: então convido todos vocês a torcerem por ela como torceram por mim."

"Para minha sucessora, seja ela quem for, desde já digo que ela poderá contar comigo. Um beijo no coração de cada um de vocês! Eu amo vocês!".