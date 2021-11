Davi Kneip lança 'Adoleta' - Divulgação

Davi Kneip lança 'Adoleta'Divulgação

Publicado 05/11/2021 09:39

Rio - O DJ e cantor Davi Kneip lançou sua nova música de trabalho, "Adoleta", com direito a um videoclipe que contou com uma verdadeira super produção. O novo projeto marca a nova fase na carreira do cantor.

"Essa música vem em um momento muito importante da minha carreira. Também estou muito empolgado para saber como meu público vai receber os próximos lançamentos, novos projetos e os meus shows, daqui pra frente. Tenho muito o que percorrer e sinto que estou no caminho certo!”, comenta o artista.

Davi Kneip começou sua carreira artística na TV após passagens pelo SBT e Band. Em seu currículo, reúne parcerias com grandes nomes do funk, como MC L da Vinte, MC Rick, Felipe Original, MC Gosta, entre outros.