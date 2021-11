Erasmo diz que contratou equipe de Juliette, mas é desmentido - Reprodução

Erasmo diz que contratou equipe de Juliette, mas é desmentidoReprodução

Publicado 05/11/2021 08:37

Rio - Erasmo Viana foi o sétimo eliminado de "A Fazenda", na noite desta quinta-feira. Ele levou a pior na disputa com Rico Melquiades e Solange Gomes. Em entrevista a "Cabine de Descompressão", o ex-marido de Gabriela Pugliesi descobriu que a equipe que cuidou das redes sociais da ex-BBB Juliette negou ter sido contratada por ele, como ele afirmou enquanto ainda estava no reality show da Record.

"Quando eu aceitei esse convite pra entrar aqui, eu pensei que a rede social é muito importante para todo mundo nesse sentido. Aí, eu quis investir o que eu pudesse investir em pessoas competentes que pudessem me ajudar a ter um retorno bacana, porque eu sei que isso é importante pra gerenciar crise, ter as artes postadas para o pessoal fazer mutirão e a galera votar em você. Então, eu quis investir numa equipe competente e isso foi uma escolha minha. Comentei no sentido de 'poxa, foi uma estratégia que eu tive por acreditar em certas pessoas por ter dado certo", disse Erasmo na entrevista.

"Foram pessoas que trabalharam com outros participantes?", perguntou Lucas Selfie, apresentador da "Cabine". "Outros participantes de outros realities. Foi do outro reality", respondeu Erasmo. "Da Juliette?", perguntou Selfie. "Isso", confirmou Erasmo. "Você avisou a eles?", ironizou o apresentador. "O que?", se confundiu Erasmo. "Que você contratou eles? Tem um pessoal desmentindo aí. Falou que não tava com você, não", explicou Selfie.

Sem graça, Erasmo disse que a equipe de Juliette é grande e que a pessoa que negou a informação poderia não estar envolvida em seu projeto. "Pode ser, na verdade, ela tem uma equipe grande. Não foi uma só pessoa que trabalhou com ela, entendeu? Foi um pessoal grande", disse.

Investimento

Enquanto ainda estava confinado, Erasmo disse para os colegas que deu todo seu cachê para a equipe que cuidou de suas redes sociais. "Eu fiz um investimento, tenho 15 pessoas trabalhando para mim lá fora, 24h. Dei todo meu cachê e ainda paguei mais para as pessoas cuidarem de mim durante esses três meses. Peguei toda a equipe que cuidou da Juliette, que fez a Juliette. Cara, estou pagando R$ 30 mil por mês, R$ 90 mil só para a galera cuidar de mim. Eu fiz um trabalho fod***", afirmou.

"Falei: 'Velho, já que vai ser a oportunidade da minha vida, eu vou entrar com tudo'. Sei que lá fora precisa ter força de Twitter, Instagram, gestão de crise, advogado. [...] Eu sabia que ia ser uma tacada na minha vida, então já que é para ir, eu vou com tudo", completou.

A equipe de Juliette negou a informação. "A título de informação: não estamos trabalhando pra nenhum participante de nenhum reality show. Primeira e única sempre foi e sempre será a Juliette", disse Deborah Vidjinski, uma das responsáveis pelas redes sociais da campeã do "BBB 21".