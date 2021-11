Manu Gavassi lança novo single nesta quinta-feira (23) - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 08:52

Rio - Após especulações e sumiço das rede sociais, a cantora Manu Gavassi anunciou, nesta quinta-feira, o lançamento do álbum “GRACINHA”, que chegará nos principais aplicativos de música no próximo dia 12 de novembro, pela Universal Music. Vai ser o primeiro disco da artista após a passagem pelo "BBB 20".

No dia 26 de novembro, “GRACINHA” também ganhará um álbum visual, que será lançado pela plataforma de streaming Disney+. O projeto, que foi idealizado, roteirizado e codirigido por Manu, apresenta um formato que mistura música e cinema, usado em lançamentos como “Black Is King”, da cantora Beyoncé, que além de promover as músicas, empresta formatos e técnicas cinematográficas para uma aura mais artística e conceitual ao trabalho.

O projeto será lançado após uma pausa de nove meses de Manu Gavassi nas redes sociais, período que serviu para uma imersão em composições, gravações e todos os processos criativos que um projeto deste porte exige, pensados em detalhes pela própria artista.