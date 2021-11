Doralice e Mileide Mihaile - Reprodução Internet

Publicado 05/11/2021 09:12 | Atualizado 05/11/2021 09:13

Rio - Doralice, mãe de Mileide Mihaile, foi diagnosticada com câncer no útero. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metropoles", e foi confirmada pela assessoria de Mileide em comunicado à imprensa. Atualmente, Mileide Mihaile está confinada no reality show "A Fazenda", da Record. A equipe e a mãe da peoa optaram por não avisá-la sobre a doença de Doralice. De acordo com a nota, a situação da mãe de Mileide é "reversível e controlável".

O estado de saúde de Doralice é estável e ela segue fazendo exames. "A família da influenciadora digital e empresária Mileide Mihaile, atualmente participante do reality A Fazenda, vem a público esclarecer os últimos fatos a respeito do estado de saúde de Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide", inicia o comunicado.

"Mileide foi pré-confinada para o reality no dia 3/09, perdendo acesso ao celular no dia 8/09, sem qualquer informação de mudança no estado de saúde de sua mãe. Ao fazer um exame de rotina, sempre aconselhada por sua filha, dona Doralice recebeu a confirmação de estar com câncer de útero, porém reversível e controlável. Foi decisão da própria Doralice manter a notícia em máximo segredo para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado. Doralice segue fazendo exames e se encontra com seu estado de saúde estável, e transmitindo energia positiva para Mileide durante sua participação no programa".

A mãe de Mileide complementou informando que está muito feliz com a participação de Mileide em "A Fazenda". "Eu, como mãe, me sinto orgulhosa e realizada vendo minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso que está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e, por isso, escolhi comunicá-la pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas", disse Doralice.