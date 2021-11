Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 10:26 | Atualizado 05/11/2021 10:35

São Paulo - Tiago Leifert, de 41 anos, encerrou sua passagem pela Globo nesta quinta-feira. Tirado às pressas do "The Voice Brasil", programa que marcaria sua demissão, ele saiu do ar sem se despedir do público, apenas anunciou a fase Tira-Teima e encerrou o show de talentos como se fosse mais uma edição normal.

A partir da próxima semana, André Marques assumirá o "The Voice Brasil". Tiago Leifert pretendia ficar até o fim da temporada, entretanto, um problema pessoal - sobre o qual preferiu não entrar em detalhes - o impediu de continuar no posto. Após o anúncio feito pela emissora, Tiago usou suas redes sociais para falar sobre o assunto.

“Não posso sair de São Paulo, ficar longe da minha família. Se o programa fosse gravado aqui em São Paulo até daria para fazer. Mas espero ter boas notícias em breve e venho aqui explicar para vocês. Minha ideia é ir até aí na final do programa dar um abraço e me despedir de todos” revelou ele, em postagem realizada em seu perfil no Instagram. Tiago pediu desligamento da Globo após 15 anos na emissora. Sucesso sobretudo no comando do "Big Brother Brasil", agora ele será substituído por Tadeu Schmidt.