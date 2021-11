Erasmo Viana - Reprodução / PlayPlus

Publicado 05/11/2021 10:02 | Atualizado 05/11/2021 10:02

Rio - Erasmo Viana relembrou, nesta quinta-feira, a vez que ficou confinado para "Big Brother Brasil 12". Modelo fez revelação durante papo com Lucas Selfie e Lidi Lisboa na "Cabine de Descompressão" após ser eliminado de "A Fazenda 13". Ex-peão teve apenas 19,91% dos votos em disputa com Rico Melquiades e Solange Gomes.

Questionado o porquê de ter entrado no reality, ele relembrou sua participação no "O Aprendiz", na época que o programa era apresentado por Roberto Justus na Band, e quase participação no "BBB 12".

"Eu já tinha participado de outro reality de empreendimento, fui para a final... Eu tenho vários amigos que participaram de outros realities também. Na verdade, eu quase participei de um outro, concorrente. Eu fiquei confinado, no mesmo que o Jonas (Sulzbach), meu amigo participou e, desde então, eu nunca mais tive vontade", disse ele, que mudou de idade após término do casamento com Gabriela Pugliesi.



"Tive meu casamento, via as pessoas participando e eu falava: 'isso não é para mim, não vou participar'. Mas depois que eu me separei e que eu estava estabelecido emocionalmente, que tinha me reerguido, eu enxerguei uma oportunidade boa para mostrar o trabalho que eu faço, pro Brasil inteiro me conhecer, mesmo correndo riscos", completou ele.

Climão

"Você avisou a eles? Que você contratou eles? Tem um pessoal desmentindo aí. Falou que não estava com você, não", disse Selfie. Sem graça, Erasmo disse que a equipe de Juliette é grande e que a pessoa que negou a informação poderia não estar envolvida em seu projeto. "Pode ser, na verdade, ela tem uma equipe grande. Não foi uma só pessoa que trabalhou com ela, entendeu? Foi um pessoal grande", disse.