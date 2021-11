Will Smith - Reprodução

São Paulo - Will Smith fez revelações surpreendentes em entrevista para a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey. Ele contou que chegou ao "fundo do poço" antes de estrelar 'Um Maluco no Pedaço' quando brigou em uma estação de rádio. Além disso, o ator contou que carrega um sentimento de culpa pela relação com mulheres. "Falei com toda mulher que tive contato", disse.

O ator divulgou o novo livro de autobiografia e detalha momentos que viveu antes da fama. Ele contou que perdeu o carro, casa e até foi preso antes da série. No teaser da entrevista, ele responde Oprah sobre ter perdido tudo.

"Estou deitado no chão, em uma cela de prisão, e eu estou tipo... 'O que está acontecendo?'", disse. Em outro momento, ele revelou que pensou em matar o próprio pai para se vingar da mãe.

Relação com o pai



Recentemente, em entrevista à revista People, Will já havia lembrado que o pior momento da sua infância foi quando ele tinha nove anos. "O meu pai era violento, mas também estava em todos os ensaios, peças e recitais. Era alcoólatra, mas estava sóbrio em todas as estreias de cada um dos meus filmes. Ele ouviu todos os discos, visitou todos os estúdios. O mesmo perfeccionismo intenso que apavorava a minha família, punha comida na mesa todas as noites da minha vida", começou seu relato para a revista People.

Ele continuou falando que em uma noite, viu seu pai bater na cabeça da sua mãe com tanta força, que ela cuspiu sangue e desmaiou. "Aquele momento na sala, possivelmente mais do que qualquer outro em minha vida, definiu quem eu sou ", diz ele, arrependido de não ter feito nada naquele momento. "Dentro de tudo que fiz desde então, os prêmios, os elogios, os personagens... há uma cadeia de desculpas à minha mãe pela minha inércia naquele dia, por não ter enfrentado meu pai, por ser um covarde."

Will falou que tudo o que as pessoas veem dele - "a maior estrela de cinema" - é, em grande parte, uma construção, um personagem que ele criou de forma cuidadosa, elaborada e aperfeiçoada para se proteger de si mesmo. "Para esconder meu verdadeiro eu do mundo. Esconda o covarde", conta. Os pais do ator se divorciaram nos anos 2000 - tempos depois da violência doméstica -, do qual ele se lembrou novamente enquanto cuidava do pai que estava com câncer.

"Uma noite, enquanto eu o levava para fora da sala, algo obscuro surgiu dentro de mim. O caminho entre a sala e o banheiro passa pela parte superior das escadas. Quando era menino, sempre disse a mim mesmo que algum dia o faria:ia vingar a minha mãe. Que quando fosse suficientemente grande, suficientemente forte, eu o mataria. Me detive, podia ter empurrado ele escada abaixo, mas neguei com a cabeça e segui levando ele para o banheiro." Will Smith Senior faleceu em 2016.