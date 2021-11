Ex-vocalista do Calcinha Preta, Sidney Chuchu foi encontrado morto nesta quinta-feira (4) - Reprodução/Instagram

Ex-vocalista do Calcinha Preta, Sidney Chuchu foi encontrado morto nesta quinta-feira (4)Reprodução/Instagram

Publicado 05/11/2021 17:40

Rio - Primeiro vocalista da banda Calcinha Preta, José Aparecido da Silva, mais conhecido como Sidney Chuchu, foi encontrado morto dentro de sua casa, no Bairro Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, em Aracaju, nesta quinta-feira (4). Em postagem no Instagram, o grupo de forró lamentou a morte do artista de 57 anos com uma nota de pesar.

fotogaleria

"Hoje toda a família Calcinha Preta está de luto! É com grande tristeza e pesar que recebemos a notícia do falecimento de José Aparecido da Silva, o nosso querido Sidney Chuchu, que foi o nosso primeiro vocalista e ficou à frente da Banda Calcinha Preta no período de 1995 a 1998, tendo emplacado sucessos como o hit 'Onde o Sonho Mora'", destaca o texto publicado no perfil oficial do grupo.



"A família Calcinha Preta deseja seus sinceros sentimentos aos familiares, amigos e fãs do saudoso Sidney Chuchu. Descanse em paz, infelizmente, você nos deixou precocemente, e vai deixar muita saudade, mas estará para sempre na história da Banda Calcinha Preta e em nossos corações", finaliza.

Em nota, a Polícia Civil do Estado de Sergipe informa que o corpo de Sidney foi encontrado em sua casa por uma testemunha, na tarde desta quinta. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência. O Instituto Médico Legal também esteve no local para realizar exames periciais e fazer o recolhimento do corpo. A causa da morte não foi divulgada.