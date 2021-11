Cadela da raça American staffordshire foi furtada no último sábado em Campos dos Goytacazes - Redes sociais

Publicado 15/11/2021 11:19 | Atualizado 15/11/2021 11:38

Rio - Imagens do circuito de segurança de um imóvel em Campos dos Goytacazes flagraram o furto de uma cadela da raça American staffordshire. O crime aconteceu no último sábado (13), na cidade localizada no Norte Fluminense.

No registro feito pela câmeras, é possível ver a aproximação de um homem que chama a atenção da cadela que está no quintal da casa. Ele brinca com o animal por alguns segundos e, logo em seguida, puxa o cachorro pela grade. O vídeo foi divulgado nas redes sociais do portal Campos Informa.

O cão, do sexo feminino, atende pelo nome de Zara e tem apenas três meses de idade. Ela usava uma coleira rosa.

Testemunhas contaram aos donos da cadelinha que um homem a tentava vender Zara na Praça da Lapa. A família esteve no local, mas não conseguiu localizar a filhote.

O furto do animal foi registrado na 134ª DP (Campos dos Goytacazes). A Polícia Civil tenta identificar o suspeito.