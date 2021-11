Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 15/11/2021 07:52

Rio - O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, dará alta nesta segunda-feira (15) ao último internado com covid-19. A unidade, que serviu exclusivamente para o tratamento de pessoas com o coronavírus desde o ano passado, começou a ter leitos revertidos para tratamento de outras doenças em setembro , diante da queda no número de internados. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, acompanharão a liberação do paciente.

Números apresentados pela prefeitura mostram a melhora expressiva na ocupação dos leitos. Durante todo o mês de agosto, o Gazolla recebeu 1.251 pacientes com covid; este número caiu para 591 durante setembro; e 167 em outubro. Na última quinta-feira (11), apenas sete pacientes com a doença eram tratados na unidade. Nesta segunda, o último terá alta. É a primeira vez que o número de internados foi zerado desde o início da pandemia.

Hospital municipal Ronaldo Gazolla, que chegou a receber mais de 1 mil pacientes por covid-19 em agosto, admitiu apenas 12 em novembro REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Com a diminuição no fluxo de pacientes, a expectativa da diretoria do hospital é abrir centros cirúrgicos no terceiro andar, para a administração dos setores de cirurgia eletiva e de baixa complexidade. Em um outro espaço será aberto um centro de reabilitação para tratar pacientes com sequelas da covid-19, como dificuldade de locomoção, respiração e fala.

Atualmente, a rede pública do município do Rio tem 40 internados por covid-19, o menor número desde o início da pandemia.