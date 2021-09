Hospital Municipal Ronaldo Gazolla desmobiliza leitos de Covid,nesta quinta feira (30). Na foto, o Secretário Municipal de Saúde Daniel Soranz. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla desmobiliza leitos de Covid,nesta quinta feira (30). Na foto, o Secretário Municipal de Saúde Daniel Soranz.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/09/2021 13:43 | Atualizado 30/09/2021 13:50

Rio - Cem leitos do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, voltarão a ser disponibilizados para pacientes não covid-19, com outras doenças. A unidade estava desde março de 2020 dedicada exclusivamente a tratar pessoas com o vírus, mas com a queda nos índices de internação a Secretaria Municipal de Saúde abrirá o hospital para cirurgias eletivas e exames de diferentes complexidades. Outros 320 leitos permanecerão para a covid-19.

Se a redução da internação na rede municipal continuar, a previsão é que até o fim novembro não haja mais leitos exclusivos para a covid-19. Mas os equipamentos, materiais, suprimentos e corpo médico contratados durante a pandemia permanecerão no Ronaldo Gazolla. "A gente mantém os equipamentos e a parte de recursos humanos. A formação dessa equipe é um legado. Esse hospital recebeu muitos recursos ao longo de 2021", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

"Gradativamente, a gente vai convertendo esses leitos para doenças que o hospital já tratava anteriormente, e também para situações cirúrgicas, como hérnia, vesícula, cirurgias de baixa complexidade. E a gente também retoma os procedimentos eletivos, como colonoscopia, endoscopia. A nossa expectativa é no final de novembro já ter praticamente nenhum leito sendo utilizado", completou o secretário.

Dois centros cirúrgicos serão abertos no terceiro andar. No local serão administrados os setores de cirurgias eletivas e de baixa complexidade. Leitos de CTI e enfermaria para outras doenças também serão abertos. Um outro espaço será um centro de reabilitação para tratar de pacientes com sequelas da covid-19, como dificuldades de locomoção, respiração e fala.

"Um centro de reabilitação está sendo reformado. Deverá ser o maior centro de reabilitação do país. Nós somos o hospital com o maior número de UTIs no país inteiro e na América Latina", disse Roberto Rangel, diretor do Ronaldo Gazolla. O hospital de Acari recebeu nesta quinta-feira uma cerimônia para oficializar o fim da exclusividade para a covid-19. Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos que estão na linha de frente da pandemia foram homenageados.

94% dos internados por covid-19 no Gazolla não se vacinaram

No início do ano, um dos picos da pandemia no Rio de Janeiro, o Ronaldo Gazolla chegou a ter 407 pessoas internadas com covid-19, dos 420 leitos disponíveis. A pressão na rede hospitalar diminuiu nos últimos meses: os hospitais da rede SUS no Rio somam 412 internados por covid-19 atualmente. Eles caberiam todas no Gazolla.

O desafio agora é vacinar, e o número de pessoas que permanecem no Ronaldo Gazolla comprovam a necessidade da imunização. Das 218 pessoas internadas por covid atualmente na unidade, 206 delas, ou 94%, não tomaram nenhuma das duas doses.