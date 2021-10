Fórum do Detran-RJ debate Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade - Foto: Divulgação

Fórum do Detran-RJ debate Trânsito, Mobilidade Urbana e SustentabilidadeFoto: Divulgação

Publicado 30/09/2021 22:18

Rio - O Detran-RJ vai promover, nesta sexta-feira, o fórum "Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade" no Museu de Arte do Rio (MAR), no Centro. Das 10h às 14h, haverá debates e palestras sobre com a presença de especialistas, como o presidente do Detran, Adolfo Konder, o secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, além do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, Vinicius Farrah e outros convidados.

Mestre em Políticas Sociais, ONGs e Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE), Clarissa Cunha Linke também participará do evento. Na palestra, ela vai mostrar dados alarmantes sobre o aumento do número de veículos em diversos países.

O vice-presidente do Detran-RJ, Bernardo Roberto, participará da roda de conversa "Legislação de trânsito e os caminhos da modernização". Ele será acompanhado pelo coordenador-geral do Registro Nacional de Carteiras de Habilitação do Detran.RJ, Joel Mendes, e pelo coordenador de Julgamento e Controle de Infrações, Hugo Leonan. Convidado pelos jornais O DIA e Meia Hora, que organizam o fórum, o jornalista Luiz André Alzer mediará todo o evento.