37ª DP (Ilha do Governador)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 30/09/2021 21:47

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, por receptação na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. Fios e cabos de uma concessionária de telefone foram apreendidos pelos agentes da Polícia Civil. A identidade dele não foi divulgada.

De acordo com as investigações da 37ª DP (Ilha do Governador), o material encontrado no local foi furtado. Quando chegaram ao galpão do suspeito, na comunidade do Barbante, os policiais questionaram a procedência do material e o homem não soube explicar. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.