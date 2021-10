Pessoas que saquearam igreja do 'Pastor do Bitcoin' contaram com a ajuda de um caminhão para levar os materiais de igreja em Cabo Frio - Reprodução/Internet

Pessoas que saquearam igreja do 'Pastor do Bitcoin' contaram com a ajuda de um caminhão para levar os materiais de igreja em Cabo FrioReprodução/Internet

Publicado 30/09/2021 19:05 | Atualizado 30/09/2021 19:54

Rio - Clientes que investiram em bitcoins, um tipo de moeda digital, por meio da empresa Eagle Eyes, atearam fogo em um restaurante e saquearam uma igreja, ambos no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, Região dos Lagos do Rio, na última quarta-feira (29). Os estabelecimentos seriam de Jonas Gomes da Silva, mais conhecido como o 'pastor do Bitcoin', que teria aplicado calote na maior parte dos clientes. A Polícia Civil ainda investiga o caso.



Os investidores recebiam um contrato, com aportes iniciais de R$ 2 mil, que prometiam rendimento de 30% por mês. Meses depois, tiveram os lucros reduzidos para 15% ao mês, com investimentos de R$ 3 mil. Todos eram reconhecidos por firma em cartório e o capital social declarado pela Eagle Eyes é de R$ 110 mil.

No entanto, na última sexta-feira (24), após o pagamento de alguns rendimentos, um comunicado foi enviado aos clientes por meio de um aplicativo de mensagens, dizendo que "devido à situação de tudo que tem acontecido em Cabo Frio, a maioria dos investidores está pedindo o seu capital". Em seguida, foi anunciado o encerramento. "Agradecemos a todos que acreditaram e confiaram a nós o seu bem, mas decidimos encerrar nossas atividades e devolver o capital de todos". Desde então, sócio, esposa e família não respondem mais os clientes.

O desaparecimento, então, teria sido a principal motivação das depredações no restaurante e igreja. Em um vídeo divulgado pelo Portal Rlagos, é possível acompanhar o momento em que várias pessoas saem da igreja com vários produtos nas mãos. O autor das gravações narrou que os saqueadores tiveram a ajuda de um caminhão.

Agentes da 126ª DP (Cabo Frio) investigam o caso. Até o momento, a perícia foi realizada e os policiais aguardam o dono do estabelecimento, que ainda não foi localizado, para prestar depoimento.

Veja o vídeo:

Além de Jonas, Matheus Silva dos Santos, apontado como contador responsável por efetuar os pagamentos dos rendimentos e cunhado do pastor, também sumiu e deixou de responder os investidores. Segundo informações, a Eagle Eyes pode ter captado R$ 10 milhões de cinco mil clientes. Essa é a quinta empresa de investimentos que deixa de realizar os pagamentos a investidores na Região dos Lagos.