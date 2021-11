Publicado 15/11/2021 07:00

Rio - Menos de um mês após seu lançamento, o Corredor Turístico de Segurança, lançado pela Polícia Militar, já vem trazendo resultados positivos. Segundo moradores e turistas da região, o programa que começou a operar no último dia 22 de outubro aumentou a sensação de segurança nas ruas e deve interferir diretamente na procura por pontos turísticos na região do Centro.

Os turistas Afonso e Camile Barcelos, moradores do Amazonas, que costumam vir ao Rio anualmente desde 2015 falam sobre a maior sensação de segurança. "Desde que viemos a primeira vez, há seis anos, nós percebemos um aumento do policiamento nas ruas. Isso é essencial para quem chega para visitar os pontos turísticos do Centro", disse Afonso Barcelos, de 30 anos.

Capitaneado pelo comandante do 5º BPM (Praça da Harmonia), o tenente-coronel Antônio Ludogero, o projeto atua nos locais com maior incidência criminal e em pontos de concentração de pessoas na Lapa e Praça Tiradentes.

"Nós já fazíamos um acompanhamento diário da nossa área e percebemos uma movimentação criminosa após a reabertura do comércio e a volta à normalidade de certas atividades. A partir daí, passamos a nos reunir com mais frequência com empresários e comerciantes locais, a fim de entender as demandas. E, ao tomar conhecimento delas, decidimos implantar esse tipo de policiamento", explicou Ludogero.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o projeto conta com 24 policiais e quatro pontos fixos de viaturas do 5º BPM (Lapa/Lavradio/Gomes Freire/Tiradentes) e um policiamento com circulação constante. Além disso, duas guarnições fazem a segurança durante o período do dia, contando ainda com uma cabine fixa na Rua Teixeira de Freitas, que foi reativada.



Para definir a localização das bases e o esquema de ronda, a PM afirma que ouviu os empresários e comerciantes. As conversas com o grupo seguem acontecendo periodicamente para elaboração de novas estratégias.

A demanda dos comerciantes mudou com a retomada da economia nos últimos meses, então o patrulhamento precisou ser modificado para atender a essa "nova" rotina. "A Polícia Militar convidou representantes do Polo Novo Rio Antigo para conversar e ver qual era a nossa demanda. Isso foi maravilhoso! O Lapa Presente já faz um trabalho excelente, mas, com o aumento do movimento, especialmente à noite, a sensação de segurança aumentou. Todo policiamento é bem-vindo", comemorou Gustavo Marins, dono do Bar Brasil e diretor do Polo Novo Rio Antigo.



De acordo com o Governo do Estado, o projeto Corredor Turístico de Segurança atua em conjunto com a sociedade civil, moradores da região e outros órgãos municipais e estaduais. O Programa Lapa Presente é um desses exemplo e realiza um trabalho complementar ao do 5º BPM, de forma que não haja sobreposição do policiamento e ampliando o raio de atuação.



Oito anos de Lapa Presente



Em 2022, o Lapa Presente completará oito anos de atividades. Segundo os responsáveis pela Operação Segurança Presente, do Governo do Rio de Janeiro, o programa, que conta com policiais militares e agentes civis circulando pela região a pé, de bicicleta e de viatura, levou a delegacias mais de 7,7 mil suspeitos de crimes no Centro, bem como cumpriu cerca de mil mandados de prisão, localizou aproximadamente 40 desaparecidos e realizou 88,5 mil atendimentos sociais.



Entre os resultados do Lapa Presente em 2021, está a redução para zero do número de roubos de veículos e a queda de 53% nos roubos a pedestres.