Gari é eletrocutado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de JaneiroDivilgação

Publicado 15/11/2021 07:53 | Atualizado 15/11/2021 11:09

Rio - Um gari da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) sofreu queimaduras pelo corpo após receber uma descarga elétrica ao tocar em fio de alta tensão. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (14) na Rua Padre Anchieta, na Região Central de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O homem estava de serviço e a cena foi flagrada por dezenas de pessoas que passavam pelo local. Testemunhas afirmaram que o gari perdeu a consciência e permaneceu desmaiado por alguns minutos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, paramédicos do quartel do Centro de Niterói atenderam a ocorrência e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no bairro Fonseca. Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde dele é considerado estável.

Procurada, a Companhia de Limpeza de Niterói informou que lamenta o acidente ocorrido com um de seus funcionários. A empresa ainda ressaltou que o gari usava equipamentos de proteção.

Em nota, a Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia em Niterói, disse que "lamenta o acidente ocorrido na manhã deste domingo (14) com um colaborador da Clin em Niterói. A vítima recebeu uma descarga elétrica ao encostar acidentalmente uma barra de ferro na rede de média tensão da distribuidora, na tentativa de desobstruir os resíduos do duto da empresa Clin, que operava próximo à rede da distribuidora. A Enel Rio ressalta que a rede elétrica do local onde o acidente ocorreu encontra-se dentro dos padrões de segurança".

Veja a nota da Clin na integra

A Companhia de Limpeza de Niterói lamenta profundamente o acidente ocorrido com o funcionário da empresa, que sofreu queimaduras pelo corpo, após encostar em um fio de alta tensão enquanto trabalhava na Rua Padre Anchieta, no Centro de Niterói, na manhã deste domingo.

A CLIN está tomando todas as medidas necessárias para amparar a vitima e seus familiares.

Uma equipe da empresa, incluindo uma assistente social, está desde os primeiros momentos, ao lado dos familiares.

Vale ressaltar, que o funcionário em questão encontrava-se com todos os equipamentos de proteção necessários, além de possuir curso de técnicas de rapel oferecido pela empresa.