Antony André Faleiro de Souza foi preso em flagrante e vai responder por pelo menos dois crimesReprodução

Publicado 15/11/2021 10:13 | Atualizado 15/11/2021 12:54

Rio - Em depoimento à Polícia Civil, a jovem que trabalha como operadora de telemarketing esfaqueada pelo próprio irmão disse que ele estava "descontrolado e alcoolizado". Antony André Faleiro de Souza foi preso em flagrante e vai responder por dois crimes : tentativa de feminicídio e lesão corporal. Ele deve passar ainda nesta segunda-feira (15) por audiência de custódia. Uma tia que presenciou o sobrinho atacar a irmã teve mal súbito e morreu.

Duas facas usadas no crime foram apreendidas na casa do acusado. Policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) encontraram os objetos na cama dele. O crime aconteceu neste domingo (14), em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Para a polícia, a moça, que teve o nome preservado, disse que toda a confusão começou quando ela e a namorada retornavam de uma festa de formatura. As duas e o irmão estavam em uma van e Souza deu um soco na cunhada. O motorista do transporte pediu que eles saíssem do veículo.

Após o episódio, cada um foi para sua casa, mas Antony decidiu procurar pela irmã e acabou cometendo o crime. A jovem contou que a tia, Ana Claudia Pereira Cardoso, presenciou a cena e acabou passando mal, não resistindo e morreu dentro da própria casa.

A vítima da facada foi atendida por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada para o Hospital Municipal Rocha Faria. Após atendimento, recebeu alta.

De acordo com a Polícia Civil, Antony vai responder por tentativa de feminicídio contra a própria irmã e pelo crime de lesão corporal contra a cunhada.