Ônibus está na pista lateral da Rua Estácio, no sentido Rio Comprido e Tijuca, colado ao meio-fio do Largo do EstácioReprodução

Publicado 15/11/2021 16:52 | Atualizado 15/11/2021 21:06

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros apagam incêndio em ônibus que pegou fogo na Rua do Estácio, na altura do Largo do Estácio, na Região Central. Segundo a corporação, os militares foram acionados para o local por volta das 14h30 e as chamas foram controladas cerca de uma hora depois.

Devido ao combate feito pelos bombeiros, a Rua do Estácio, na altura do número 130, em frente ao Largo do Estácio, precisou ser bloqueada nos dois sentidos. Segundo o Centro de Operações do Rio, até às 16h, a via seguia bloqueada. O trânsito foi liberado completamente às 17h.

LARGO DO ESTÁCIO | Incêndio em ônibus interdita a Rua Estácio de Sá, no sentido Tijuca. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PM atuam no local.#estacio pic.twitter.com/ZtaR1C5CIv — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 15, 2021 Nas redes sociais, circula informação de que o coletivo teria sido incendiado por criminosos do morro do São Carlos, após tiroteios na comunidade. No entanto, a Polícia Militar ainda não confirmou a informação. Em nota, a Polícia Militar informou que nenhuma ação foi realizada na comunidade do São Carlos, nesta segunda-feira.