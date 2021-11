Homem arromba porta de vidro de padaria para roubar estabelecimento em Botafogo - Reprodução

Publicado 15/11/2021 17:37

Rio - Câmeras de segurança flagraram um homem arrombando a porta de vidro de uma padaria na rua São Clemente, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e, em seguida, furtando pertences e dinheiro em espécie do estabelecimento. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (13), na padaria Moinho & cio. A 10ª DP (Botafogo) está investigando as imagens do ocorrido e coletando informações para identificar o responsável pelo crime.



Toda a ação do criminoso durou cerca de três minutos. Às 3h15, um homem passa pela porta de entrada da padaria, do lado externo, segurando um colchão. Segundos depois, ele retorna e começa a fazer força para arrombar a porta. Depois de algum tempo, o bandido consegue quebrar o vidro da porta e entra. Em um outo momento, ele aparece no canto do vídeo tirando a espuma do colchão e colocando garrafas de refrigerante dentro do tecido.

Veja o vídeo completo:

Câmera de segurança flagra homem furtando padaria em Botafogo.



A padaria contabilizou um prejuízo de R$ 1,2 mil, 15 refrigerantes de 2 litros e um aparelho de celular. Além de ter destruído os monitores dos caixas. Ainda segundo os responsáveis pelo estabelecimento, o prejuízo maior foi a porta de vidro, que custou R$ 2 mil para fazer a troca.

Após o ocorrido, a segurança no local foi redobrada e o estabelecimento já está funcionando normalmente. Em um grupo da região, um morador relatou o ocorrido e pediu mais segurança na região.

Moradores relatam insegurança em região da Zona Sul do Rio Reprodução/ Redes Sociais

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes