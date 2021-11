Senhor Adelino Gomes, 70 anos, deixa o hospital após quase três meses de internação se tratando de Covid-19 - Reginaldo Pimenta

Publicado 15/11/2021 14:09 | Atualizado 15/11/2021 16:56

Rio - Desde março de 2020, o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte do Rio, recebeu mais de 9.500 pacientes de covid-19. Considerado referência no tratamento da doença, a unidade deu alta, nesta segunda-feira, ao seu último paciente com o vírus ativo. Depois de 87 dias de internação, o idoso Adelino Gomes Silva Filho, de 70 anos, vai poder voltar para casa, na Ilha do Governador.



A felicidade do paciente também é um marco para a Cidade do Rio, que já chegou a ter mais de 1400 pessoas internadas simultaneamente com coronavírus nos hospitais da rede municipal de saúde. Às 13h30, Adelino deixou a unidade aplaudido por médicos, funcionários e pelo secretário de saúde, Daniel Soranz, e o prefeito Eduardo Paes.



"Consegui sobreviver e estou indo embora, graças a Deus. O início foi difícil, eu ficava pirado. O sentimento é bom em saber que eu fui curado. Agora quero encontrar os meus filhos e seguir o meu caminho. Primeiro meus filhos, depois eu vejo o que vou fazer, mas tem muita coisa para eu fazer ainda. Não esperava ver essa gente toda, até o prefeito veio me ver", comemorou Filho.





fotogaleria

Último paciente internado com covid -19 no Ronaldo Gazolla recebe alta.



Crédito: Thuany Dossares / O DIA#ODia pic.twitter.com/aTydNMzbGp — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2021

Pai de 29 filhos, o idoso acredita que se não fosse a vacinação, não teria resistido. Ele ainda brincou, chamando de 'maluco' os que se negam a receber o imunizante.



"Estive perto de ir embora. Quem não quer tomar a vacina é maluco. O cara que diz que não quer tomar a vacina, tem que pegar ele na rua a força e levar ele para tomar a vacina sim. Porque isso mata, se eu não tivesse tomado as duas vacinas, eu tinha morrido", afirmou.



A unidade chegou a se dedicar exclusivamente em tratar pacientes com covid-19 e recebeu Filho no dia 20 de agosto. O idoso ficou internado a maior parte do tempo no Centro de Terapia Intensiva (CTI) dedicado ao tratamento das pessoas que estavam contaminadas com o vírus, e há duas semanas foi transferido para a enfermaria.

Prefeito e secretário afirmam que avanço na vacinação ajudou Geral - Paciente recebe alta do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, zona norte do Rio, apos quase tres meses de internaçao. Na foto, Adelino Gomes, 70 anos. O prefeito do Rio Eduardo paes e o secretario municipal de saude, Daniel Soranz, estiveram presentes no local. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia



O secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, esteve no Ronaldo Gazolla, nesta segunda-feira, para acompanhar a última alta médica por covid-19 no Rio e atribuiu o momento ao avanço da cobertura vacinal.



"Certamente o aumento da cobertura vacinal é responsável pela diminuição do número de casos e do número de casos graves de covid-19. É um gráfico bastante interessante porque a gente vê que conforme aumenta a cobertura vacinal diminui o número de pacientes", disse Soranz.



A cidade do Rio alcançou a marca de 75% da população vacinada e, atualmente, o município está com apenas 37 pacientes internados com o vírus ativo. Segundo o secretário, esse número representa 0,5% dos pacientes internados em toda rede de saúde municipal.



"O Ronaldo Gazolla foi o maior hospital de tratamento da covid-19, foram mais de 9.500 pacientes. Hoje a gente encerra um ciclo. Hoje sai o último paciente com covid ativa. A gente mantém o tratamento dos pacientes com sequela da covid, que é um problema depois da doença. A gente já teve internado simultaneamente na cidade do Rio de Janeiro mais de 1400 pessoas, e hoje a gente tem 37 pessoas internadas", declarou o secretário.



O prefeito Eduardo Paes também esteve na unidade de saúde e pediu que as pessoas sigam o conselho do senhor Adelino e se vacinem.



