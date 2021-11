Carro do policial tem perfurações no para-brisa dianteiro, lataria e vidro traseiro - Reprodução

Publicado 15/11/2021 16:08 | Atualizado 15/11/2021 16:11

Rio - Um policial militar foi baleado de raspão após ser alvo de um ataque a tiros, no início da tarde desta segunda-feira, no Parque Caçula, em Magé, na Baixada Fluminense. O PM, identificado apenas como Gonçalves, seguia para o serviço em seu veículo pela Avenida Automóvel Clube, quando teve seu carro atingido por disparos. Um dos tiros teria acertado de raspão o pescoço do policial. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, ele foi socorrido e já recebeu alta médica.



Imagens compartilhadas na internet mostram a quantidade de disparos que atingiram o veículo do PM. A maioria dos tiros acertou o para-brisa do sedã. O policial teria conseguido fugir dos criminosos e dirigir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fragoso, onde recebeu os primeiros socorros. Um dos disparos feitos pelos criminosos teria atingido uma ambulância parada na porta da unidade de saúde.

Da unidade de saúde no Fragosos, ele foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. No local, o policial militar passou por atendimento, mas recebeu alta médica pouco antes das 15h.

O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá).