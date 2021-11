Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Rio - As inscrições para a seleção de vagas remanescentes da Uerj encerram nesta sexta-feira (19). Os interessados em participar do processo seletivo podem utilizar a pontuação obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde a edição de 2017. As vagas ofertadas são para cursos dos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias, Resende e Nova Friburgo, com início das aulas previsto para o primeiro semestre de 2022.

A taxa de inscrição para a seleção é de R$ 50 e deve ser feita através do link https://bit.ly/estudar_na_UERJ_com_nota_do_ENEM . Ao todo são ofertadas 680 vagas.

Confira abaixo as vagas:

Faculdade de Formação de Professores (FFP), em São Gonçalo:

- Ciências Biológicas;

- Geografia;

- História;

- Letras;

- Matemática;

- Pedagogia.



Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF), em Duque de Caxias:

- Geografia;

- Matemática;

- Pedagogia.



Instituto Politécnico do Rio de Janeiro (IPRJ), em Nova Friburgo:

- Engenharia Mecânica.



Faculdade de Tecnologia (FAT), em Resende:

- Engenharia de Produção;

- Engenharia Mecânica;

- Engenharia Química.