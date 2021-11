Policia - PM faz operaçao em comunidades dominadas pela milicia, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Equipes do Comando de Operaçoes Especiais (COE) da Policia Militar fazem uma operaçao nas favelas do Rola, Antares e Aço, em Santa Cruz, na manha desta segunda-feira (8). As comunidades sao dominadas pela milicia. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 10:33 | Atualizado 16/11/2021 10:58

Rio - Equipes do 27º BPM (Santa Cruz), do 40º BPM (Campo Grande) e da Corregedoria da Polícia Militar atuam nas comunidades do Antares, Rola e Aço, na Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (16). A região é marcada por intensos confrontos entre grupos milicianos que tentam dominar o território. A área já foi controlada por Wellington da Silva Braga, o Ecko, e atualmente está nas mãos do irmão Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho. Até o momento, dois veículos roubados foram recuperados.

A ação ocorre um dia após um miliciano oferecer R$ 100 mil semanais a policiais do 24º BPM (Queimados) para que os agentes colaborassem com as ações criminosas na região da Estrada do Cortume, que cruza boa parte do bairro de Santa Cruz e chega até Seropédica, na Baixada Fluminense. O criminoso estava no regime semiaberto e foi preso em flagrante e conduzido à 48ª DP (Seropédica).

Terror em Santa Cruz





Em setembro, guerra entre Zinho e Tandera deixou vans incendiadas



A guerra entre os grupos de



Em setembro, ataques em Santa Cruz e Campo Grande deixaram pelo menos Policiais militares do RECOM (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões) apreenderam armas, capas de colete balístico, automóveis e roupas semelhantes a fardamentos dentro do conjunto Manguariba.A guerra entre os grupos de Zinho e Tandera começou ainda no dia 13 de junho , dia seguinte à morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, miliciano mais procurado do estado e irmão de Zinho. No mesmo dia do velório, o grupo de Tandera invadiu Manguariba e passou a dominar o conjunto.Em setembro, ataques em Santa Cruz e Campo Grande deixaram pelo menos sete vans incendiadas . Os bairros viveram dias de medo , com estações de BRT fechadas, e ônibus e veículos de transporte alternativo sem circular.