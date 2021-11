Nos casamentos homoafetivos, também foi notado aumento em 2021 em comparação com 2020 - Reprodução / Internet

Publicado 16/11/2021 16:45

Rio - Um levantamento realizado pelos cartórios do Rio de Janeiro aponta um crescimento de 28% no número de casamentos realizados no estado entre os meses de janeiro e outubro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa aponta que o aumento se deve ao avanço da vacinação contra a covid-19 e da redução no número de óbitos pela doença.



Nos dez primeiros meses deste ano, foram realizadas 57.842 celebrações civis, e em 2020 foram registrados 45.120 matrimônios. A tendência de alta começou a ser verificada em março, quando os números de 2021 ultrapassaram os de 2020, com 5.486 casamentos em março deste ano e 5.392 no mesmo período do ano passado. Já o maior crescimento percentual se deu de abril para maio, quando os casamentos aumentaram 20%.

No caso dos casamentos homoafetivos, também foi notado aumento. No total, em 2021, já foram realizadas 629 celebrações, enquanto nos primeiros dez meses de 2020, o número foi de 465, o que representa um aumento de 35,2%. Em agosto de 2020, foram 25 casamentos civis, enquanto em 2021 o número passou para 73. Em abril, a diferença foi ainda maior, com uma diferença de mais de 50 registros este ano em comparação com o mesmo período de 2020.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados nacionais administrada pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen/BR), entidade que representa os 7.654 Cartórios de Registro Civil do Brasil, distribuídos em todos os municípios e distritos do país. Apesar da redução dos casos, os protocolos de segurança sanitária seguem mantidos nos cartórios, como o limite de pessoas na cerimônia, o distanciamento, a exigência de máscara e a distribuição de álcool em gel.

"Com o avanço da vacinação e a consequente diminuição no número de casos, os casais passaram a se sentir mais seguros em realizar a união, estendendo a celebração para além do cartório, podendo já realizar uma reunião com a família e amigos com mais tranquilidade", afirma presidente da Arpen/RJ.



De acordo com a Arpen, o aumento deve continuar, já que dezembro é o mês em que, tradicionalmente, é realizado o maior número de casamentos no Brasil, por conta das férias coletivas de trabalhadores, férias escolares das crianças, bem como o recebimento do 13º salário.

Para realizar o casamento civil é necessário que os noivos, acompanhados de duas testemunhas, maiores de 18 anos e com seus documentos de identificação, compareçam ao Cartório de Registro Civil da região de residências de um dos dois, com pelo menos 30 dias de antecedência, para dar entrada na habilitação do casamento.

Os noivos devem estar munidos de certidão de nascimento (se solteiros), de casamento com averbação do divórcio (para os divorciados), de casamento averbada ou de óbito cônjuge (para os viúvos), além de documento de identidade e comprovante de residência. O valor do casamento é tabelado em cada estado, podendo variar de acordo com a escolha dos noivos, em diligência ou na sede do cartório.