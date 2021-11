Uerj - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

UerjDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 16/11/2021 14:35

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) irá abrir um Polo de Extensão na cidade de Paty do Alferes a partir do próximo ano. A ação faz parte do projeto de interiorização da universidade, cujo objetivo é oferecer ensino público, inclusivo e de qualidade em todo o território fluminense.

“A Uerj vem se firmando como principal projeto de inclusão social do Estado e a sua principal agência de políticas públicas, objetivando a educação como instrumento de transformação social”, afirmou o reitor Ricardo Lodi.

O encontro contou com a presença do prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, dos secretários municipais de Educação, Davi de Mello e de Esporte, Denílson Ligeirinho, do deputado estadual Eurico Junior e do professor Samuel Marques. “Sonhamos com a implantação de uma Universidade Pública em nossa cidade. E estamos dando um grande passo rumo a esse sonho, ao lado de amigos e parceiros, como a Uerj e Ricardo Lodi”, informou Bernardes.

Durante a visita realizada ao município do centro-sul fluminense, foram visitados vários locais como o Colégio Municipal Laudelina Bernardes, o Centro Cultural da cidade, a Quadra Municipal e o Ciep 298. “A Uerj vem modificando a vida das pessoas em cada um dos territórios onde se encontra. Em Paty do Alferes não será diferente. A ideia é trazer projetos de extensão na área do esporte, cultura e pré-vestibular”, declarou Lodi.