Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Divulgação

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 16/11/2021 14:09

Além de Matheus, Leonardo da Silva e Jone Cleysson, de 24 anos, e Juan Polinário, de 18 anos, morreram no ataque, que aconteceu na Avenida Vereador Albertino Guedes, no Bairro das Graças. Os jovens chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos, morrendo pouco depois de terem sido atingidos.

Nas redes sociais, circula a informação de que os jovens estariam envolvidos com roubos de veículos na região. Os relatos indicam ainda que eles supostamente teriam levado o carro de um motorista por aplicativo antes de serem mortos. Entretanto, familiares de Leonardo, Jone e Juan que estiveram no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu neste sábado (13) negaram o envolvimento deles com o crime.