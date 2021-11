Vacinação na policlínica José Paranhos Fontenelle, em Olaria, no último dia 30 de outubro. Na foto, Matheus Pereira de Araújo - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 16/11/2021 13:56

Rio - O estado do Rio e a capital fluminense aguardam a definição do governo federal sobre a distribuição de lotes para planejar e divulgar o calendário da dose de reforço aos brasileiros maiores de 18 anos. Antes restrita apenas aos idosos, profissionais de saúde e imunossuprimidos, a terceira dose contra a covid-19 foi liberada a todos os adultos nesta terça-feira (16) , em anúncio do Ministério da Saúde.

DIA, o secretário estadual do Rio, Alexandre Chieppe, afirmou que não foi informado oficialmente da liberação. Na cidade do Rio, a secretaria municipal de Saúde também diz que ainda aguarda a comunicação oficial do Ministério da Saúde. O secretário municipal, Daniel Soranz, Ao, o secretário estadual do Rio, Alexandre Chieppe, afirmou que não foi informado oficialmente da liberação. Na cidade do Rio, a secretaria municipal de Saúde também diz que ainda aguarda a comunicação oficial do Ministério da Saúde. O secretário municipal, Daniel Soranz, já planejava começar a campanha de reforço para o grupo de 50 anos em janeiro do ano que vem . Com a autorização oficial do governo federal, o calendário pode ser antecipado para dezembro.

A capital fluminense termina essa semana a aplicação da dose de reforço aos idosos. Mulheres de 60 anos ou mais podem se vacinar entre terça (16) e quarta-feira (17); homens de 60 anos ou mais se vacinam na quinta (18) e na sexta (19). No sábado (20), há repescagem para homens e mulheres de 60 anos ou mais.



Até o momento, pouco mais de 875 mil idosos já tomaram a dose de reforço; outras 11 mil pessoas com comorbidade também receberam a dose extra; no grupo de profissionais da saúde, foram cerca de 64 mil; e idosos institucionalizados (em asilos), outros 20 mil.

Marcelo Queiroga anuncia ampliação da dose de reforço e diminuição do intervalo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, nesta terça-feira, 16, que a aplicação da imunização de reforço da vacina contra a covid-19 será ampliada para toda a população do país acima de 18 anos que tenha tomado a segunda dose há mais de cinco meses. Segundo Queiroga, há "doses de vacinas suficientes" para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do país.

Inicialmente, a dose de reforço estava sendo aplicada a adultos acima de 60 anos que haviam tomado a última vacina há seis meses. O intervalo de aplicação, portanto, diminuiu e o público foi ampliado.



"Tínhamos autorizado essa dose de reforço, dose adicional, em todos aqueles que tinham tomado a segunda dose há mais de seis meses e que tivessem 60 anos", afirmou o ministro. "Agora, graças às informações que temos advindas dos estudos científicos, principalmente, estudos de efetividade, realizados em parceria com a Fiocruz e de um estudo que encomendados em parceria com a Universidade de Oxford para avaliar a aplicação da 3ª dose, que já temos dados preliminares, nós decidimos ampliar essa dose adicional, dose de reforço para todos aqueles acima de 18 anos que tenham tomado essa segunda dose há mais de 5 meses."