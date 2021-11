No sentido Niterói, o tempo de travessia pode chegar a 90 minutos - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 16/11/2021 13:40

Rio - A Ponto Rio-Niterói foi parcialmente interditada na manhã desta terça-feira (16), às 11h50. De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipes foram ao local para liberar o trânsito e resolver uma ocorrência policial. Ainda segundo a órgão, as duas faixas da direita da ponte foram interditadas.

De acordo com a Ecoponte, a via apresentou lentidão no sentido Niterói, com 90 minutos para completar a travessia. O sentido Rio também apresentou retenção, com 30 minutos para atravessar a pista. A ponte chegou a ficar parcialmente interditada por 44 minutos.

O Centro de Operações do Rio informou a lentidão no sentido Niterói da ponte causou congestionamento no Viaduto do Gasômetro e na Avenida Brasil.