O Papai Noel dos Correios foi até a Creche Municipal Estácio de Sá nesta sexta-feira para recolher pessoalmente as cartinhas das crianças - Divulgação

Publicado 16/11/2021 12:14

Rio - A tradicional campanha de Natal dos Correios, que presenteia crianças todo ano, já disponibilizou as cartinhas para adoção. Neste ano, o projeto tem formato físico e online, com cartas disponíveis no site do bom velhinho e também em 21 agências dos Correios no estado do Rio. Já o envio dos pedidos dos pequenos será digital, através do site

No Rio de Janeiro, o período de adoção das cartas, que começou nesta sexta-feira, é até o dia 17 de dezembro. Quem adotar uma carta deverá entregar o presente na agência até o último dia da campanha. Milhares de cartinhas emocionantes escritas por alunos matriculados em escolas públicas, crianças acolhidas em creches, abrigos, núcleos socioeducativos e em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, estão disponíveis. Os pedidos dos pequenos são dos mais variados: bolas, bonecas, calçados e até materiais escolares.

“Ano passado, a campanha teve que ser inteiramente digital em razão da pandemia que impactou profundamente a vida de todos. Entretanto, com a vida retornando aos poucos à normalidade e primando pelos cuidados ainda necessários para preservar a saúde das pessoas, é com muita alegria que anunciamos que a campanha terá formato híbrido. Este ato carrega um simbolismo muito grande, já que encontramo-nos em um momento que retornamos, aos poucos, a encontrar com os nossos familiares e amigos de forma presencial”, disse o presidente dos Correios, Floriano Peixoto.

Em todo o país, mais de 65 mil cartas já foram recebidas até o momento. No Rio de Janeiro, 8 mil cartas cadastradas esperam serem adotadas. Após o trabalho de seleção, as cartinhas são disponibilizadas na internet e nos pontos de adoção.

Como enviar uma carta

As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para serem enviadas para o site do Papai Noel dos Correios . É importante enviar uma imagem nítida e cores em destaque para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

Os textos serão atendidos se seguirem os seguintes critérios: devem ser destinados ao Papai Noel, no momento do cadastro é necessário o nome completo da criança, cada criança só deve enviar uma única carta, deve ter indicação da idade de até 10 anos. Pessoas com necessidades especiais não possuem limite de idade.



É importante ressaltar que o cadastro precisa ter indicação do remetente, contendo nome completo, e endereço completo. Existe a possibilidade de indicação de um endereço alternativo de um parente ou amigo para facilitar a entrega. Em casos onde a criança não sabe escrever, um parente pode escrever e indicar os dados dela.



Como adotar uma carta

Para adotar, basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha . Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

Para os que preferem escolher presencialmente, haverá cartinhas para adoção em 21 agências do Rio de Janeiro: Botafogo, Barra da Tijuca, Barra Shopping, Castelo, Central do Rio de Janeiro, Copacabana, General Osório, Largo do Machado, Niterói, Presidente Vargas, Tijuca, Campo Grande, Ilha do Governador, Méier, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis e Valença.