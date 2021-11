Jovem foi morto a tiros - Reprodução/Instagram

Rio - Jones de Araújo, pai do funkeiro Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, disse que por pouco não foi morto junto com o filho. O cantor de funk foi assassinado da ultima terça-feira (16) , ao tentar separar uma briga em uma bar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Jotinha foi baleado na frente do pai e dos amigos.

O corpo do MC foi enterrado nesta quarta-feira (17) no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Pilar, na Baixada Fluminense.

Em entrevista à TV Globo, Jones de Araújo revelou que não pensou nas consequências ao ver o filho baleado e tentou atacar o autor dos disparos. A situação não agravou ainda mais porque Jones foi segurado por pessoas que estavam no bar.

"Eu fiquei cego com meu filho cheio de sangue na cabeça. Quando eu fui pra cima de quem atirou, ele apontou a arma para atirar também, mas seguraram ele", disse Jones.

O pai do funkeiro disse que o filho estava em um evento de forró com amigos. Ele foi até o local para buscar o MC. "Ele me abraçou, disse que me amava e que ia ficar comigo até o último dia da vida dele. Foi quando começou a confusão ao nosso lado, com amigos dele, e ele foi separar", contou.

A morte do MC Jotinha é investigada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, os agentes da especializada realizam diligências e estão ouvindo testemunhas.

De acordo com a polícia, o local do crime não possui circuito de segurança. A polícia não revelou a identidade do atirador, mas já sabe que ele era conhecido do MC Jotinha e, segundo testemunhas, fazia parte da criminalidade na região. O assassino ainda está foragido.