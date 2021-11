Frasco de vacina contra a covid-19 - Breno Esaki/Agência Saúde DF

Publicado 18/11/2021 16:46

Após o Ministério da Saúde divulgar a ampliação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para a população do país acima de 18 anos, algumas cidades da Região Metropolitana já estão se preparando para aplicar o imunizante. São Gonçalo, por exemplo, começou a vacinar os gonçalenses nesta quinta-feira. Vale lembrar que para tomar a terceira dose, as pessoas têm que ter tomado a segunda há cinco meses ou mais.

Ainda de acordo com a prefeitura da cidade, pessoas com mais de 12 anos que tomaram a primeira dose da Pfizer e já têm mais de 21 dias de intervalo, podem procurar os pontos de vacinação para tomarem a segunda dose do imunizante.

O órgão divulgou que a vacinação acontece em 11 pontos que atendem, de segunda a sexta, das 8h às 17h. As clínicas do bairro Mutondo e a Dr. Zerbini, no bairro Arsenal, atendem até às 21h.

"A dose adicional dos imunossuprimidos está sendo aplicada naqueles que têm mais de 28 dias de intervalo da segunda dose. São Gonçalo realiza o intercâmbio de vacinas na segunda dose, dependendo da necessidade e doses disponíveis em cada local de vacinação. As doses de reforço e adicional são feitas com a Pfizer. E há Astrazeneca disponível para a aplicação da segunda dose", informou a pasta.

Duque de Caxias também já começou a aplicar o imunizante neste quinta-feira. "Seguindo as determinações do Ministério da Saúde, a cidade está ampliando, a partir desta quinta, a idade para quem vai receber a terceira dose (reforço) da vacina contra a covid-19. Estão aptos a receber a vacinação pessoas com 18 anos ou mais, com prazo de cinco meses de recebimento da segunda dose (vacinados até o mês de junho)".

Já a prefeitura de Nova Iguaçu disse, em nota, que a previsão para a aplicação da terceira dose em pessoas acima de 18 anos vai ocorrer apenas na semana que vem. Ainda não foi divulgado um calendário especificando o dia certo que irá começar a vacinação na cidade.

A cidade de Niterói informou à reportagem que no momento a dose de reforço está sendo ofertada somente aos idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde, com intervalo de três meses da segunda dose e que em breve será divulgado um calendário informando sobre a aplicação do imunizante de reforço.