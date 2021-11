Haverá feirinhas, Terreiro Crioulo, rodas de samba, jongo, festas e bailes de black music. - Divulgação

Publicado 19/11/2021 13:26 | Atualizado 19/11/2021 13:45

Rio - Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que acontece neste sábado (20), a Prefeitura do Rio irá promover uma ampla programação. O dia integra o Novembro Negro Rio 2021 e contará com rodas de samba, apresentações teatrais e a tradicional celebração do Zumbi dos Palmares. É obrigatório o cartão de vacinação com a comprovação das duas doses para participar dos eventos. Todos os eventos são gratuitos.

Veja as programações que irão acontecer aos sábados durante todo o Novembro Negro 2021

A iniciativa é liderada pela Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Governo e Integridade Pública, em parceria com as secretarias municipais de Conservação, Cultura, Saúde e Educação; as secretarias especiais de Juventude Carioca e de Políticas e Promoção da Mulher, a Coordenadoria Executiva da Diversidade Religiosa, a Fundação Planetário e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro (Comdedine-Rio).No Dia da Consciência Negra, a agenda começa às 6h com uma apresentação do Maracatu Baque Mulher, junto ao Monumento a Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas. Às 9h, Dom Orani Tempesta celebra a Missa da Consciência Negra na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, no Centro.A banda da Guarda Municipal do Rio, às 10h, fará apresentação no Cais do Valongo, no bairro da Saúde. Já o grupo Terreiro de Crioulo interpreta clássicos e novidades do samba na Toca da Criolice, em Padre Miguel, a partir das 11h. À tarde, às 16h, o ator Amir Haddad e a companhia 'Tá na Rua' apresentam um espetáculo sobre a Consciência Negra na Praça Cardeal Câmara, na Lapa.À noite, o Planetário do Rio recebe o Baile Charme do Disco Voador de Marechal Hermes, às 19h. Já a Cidade das Artes promove um show da cantora Nilze Carvalho, às 18h, e um concerto da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, às 19h, com todos os solistas negros. Os ingressos estão à venda pelo site http://cidadedasartes.rio.rj.gov.br/.Já o Cristo Redentor receberá uma iluminação especial para marcar a data.Na Arena Fernando Torres, no Parque Madureira, a partir das 9h às 18h, haverá feira com barquinhas de comida, bebida, artesanato. No mesmo dia a prefeitura irá oferecer ingressos gratuitos para ônibus elétricos, com saídas das 10h às 17h. Para conseguir as entradas, basta entrar no site https://bit.ly/buscultura