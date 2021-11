Tentativa de assalto termina em tiroteio na Vila Valqueire - Reprodução/ WhatsApp O DIA

Publicado 19/11/2021 12:42

Rio - Uma tentativa de assalto acabou em tiroteio em Vila Valqueire na noite de quarta-feira. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. A imagem mostra o momento em que dois homens em uma moto abordam um casal que estava em outra motocicleta. O condutor, que é policial militar, reage ao assalto e dá vários tiros contra os criminosos.

O assaltante que estava na garupa cai baleado enquanto o comparsa foge, mas também é alvo de disparos. A mulher do PM também ficou ferida no braço e socorrida ao Hospital Municipal Carlos Chagas. O criminoso foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Albert Schweitzer, onde foi atendido sob custódia de equipe do 14ºBPM (Bangu).

Dupla tenta assaltar casal na Vila Valqueire e acaba ferida após reação de PM.#ODia



Crédito: Reprodução/ WhatsApp O DIA pic.twitter.com/O9obusawO2 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2021

De acordo com a 32ª DP (Taquara), um homem foi preso e conduzido por policiais militares à unidade e autuado em flagrante por tentativa de roubo. Na delegacia foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo contra ele.

A Polícia Militar informa que uma equipe do 18ºBPM (Jacarepaguá) foi acionada para verificar a ocorrência. O tiroteio aconteceu na Rua Crisântemo, no bairro da Zona Oeste.



De acordo com a vítima, uma dupla em outra moto os abordou e o policial reagiu, gerando um breve confronto. Um dos assaltantes foi atingido e o outro fugiu. No local do confronto, foram arrecadadas uma pistola calibre 9mm e 21 munições.