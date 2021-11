Policiais civis cumpriram os mandados da Operação Spider em Oswaldo Cruz e Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Policiais civis cumpriram os mandados da Operação Spider em Oswaldo Cruz e Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio Divulgação

Publicado 19/11/2021 12:36

Rio - Policiais da 54ª DP (Belford Roxo), com o apoio da Polinter, capturaram, na manhã desta sexta-feira, três integrantes de uma organização criminosa especializada em furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, em cumprimento de mandado de prisão da Operação Spider. Os suspeitos foram identificados como Grasiele Nicola Vieira Scola, Renata Cristina Garcia Ribeiro do Carmo e Bruno de Azevedo Mendonça, e são ligados a uma quadrilha que possui ramificações em outros estados.



A investigação começou em julho, quando o bando conseguiu invadir eletronicamente a conta bancária de uma idosa moradora do Distrito Federal. De acordo com as investigações da Polícia Civil do DF, os fraudadores contraíram um empréstimo no nome da vítima e realizaram, inicialmente, transferências de diversos valores para várias contas.



O dinheiro foi enviado para empresas fictícias e pessoas físicas do interior de Goiás, de Fortaleza, no Ceará, e do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o grupo gerou um prejuízo de R$ 400 mil à idosa. Os criminosos ainda utilizaram máquinas de cartão de crédito e débito para distribuir o dinheiro subtraído.

"Basicamente a participação de alguns deles era fornecer a conta bancária e sacar o dinheiro proveniente da fraude. Eles utilizavam essas contas para movimentar os valores que eles conseguiam das vítimas, transferiam e outros tinha a participação um pouco mais ativa, na captação de pessoas que pudessem receber esses valores, e na manipulação da fraude", explicou o delegado Alexandre Netto, da 54ª DP.



A Operação Spider foi deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), juntamente com as Polícias Civis do Rio de Janeiro (PCERJ) e Ceará (PCCE). Foram cumpridos nove mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão.



No Rio, os agentes da 54ª DP e da Polinter capturaram Grasiele, Renata Cristina e Bruno, em Oswaldo Cruz e Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio.

"Os policiais da 54ª DP já vinham monitorando esses elementos, até o momento que a operação foi deflagrada. Foram apreendidos telefones celulares, cartões e máquinas de cartão, e um computador", disse o delegado.



Até o momento dez pessoas foram identificadas como integrantes desta organização criminosa e, caso sejam condenados, poderão receber penas de até 26 anos de reclusão.

"Eles vão responder não só por furto mediante fraude, mas também por associação criminosa", finalizou Netto.