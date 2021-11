Prisão foi feita por agentes da 10ª DP (Botafogo) - Reprodução

Publicado 19/11/2021 14:10

Rio - Um homem foi preso, nesta quinta-feira (18), acusado de assaltar e estuprar uma adolescente de 17 anos. Ele foi capturado em Botafogo, na Zona Sul do Rio por policiais civis da 10ªDP (Botafogo). Segundo os agentes, o crime ocorreu no dia 11 de novembro.

O criminoso abordou a vítima no caminho para a escola, em Copacabana, também na Zona Sul. Ele disse que estava armado e fez com que a adolescente o acompanhasse até um hotel no Centro do Rio, onde a estuprou e roubou seus pertences. Após o crime, ele ameaçou e obrigou a garota a entrar em um ônibus até a Praia de Botafogo.

A adolescente registrou o caso e conseguiram identificar e prenderam o homem. No momento da prisão, os policiais o encontraram o celular da vítima e a chave do quarto de hotel onde a jovem foi estuprada. Na delegacia, ele também foi reconhecido como autor de outro estupro, cometido em 2019, contra outra adolescente. As investigações apontam que ele abordava as vítimas em um bairro e as levava para outro para cometer os abusos sexuais.

De acordo com a delegacia de Botafogo, o homem tem anotações criminais por estupro, roubo e receptação e saiu do sistema penitenciário em janeiro deste ano. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva.