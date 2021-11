Hospital Salgado Filho, no Meier, Zona Norte do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia - Arquivo

Publicado 17/11/2021 09:09 | Atualizado 17/11/2021 09:35

Rio - A Polícia Civil investiga a queda de um menino de 1 ano e sete meses de um prédio de três andares na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu nesta terça-feira (16), na Comunidade César Maia, em Vargem Pequena. O pequeno André Benício Ferreira está internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho.

O inquérito foi instaurado na 23ª DP (Méier), mas o caso será investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Em depoimento à polícia, a mãe do menino André Benício disse que a queda aconteceu no apartamento da família, que fica no terceiro andar. Segundo a jovem, o filho subiu correndo na cama e acabou se projetando para fora da janela. A criança acabou caindo na em frente a portaria do prédio.

Ainda em depoimento, a moça, que tem 21 anos, contou que o apartamento é pequeno e, por isso, os móveis ficam encostados na janela.

De acordo com a Polícia Civil, o menino foi levado para uma clínica da família na região de Vargem Pequena e, por conta da gravidade, precisou ser transferido de ambulância para uma unidade mais especializada. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde da criança é considerado grave. Ele fraturou a cabeça e aguarda por cirurgia.