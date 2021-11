Agência da Caixa Econômica foi alvo de bandidos no Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 17/11/2021 07:54 | Atualizado 17/11/2021 08:58

Rio - Criminosos explodiram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal durante a madrugada desta quarta-feira (17), na Boulevard 28 de Setembro, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O impacto quebrou as janelas dos imóveis que ficam em cima do estabelecimento e o barulho assustou moradores da região. Uma pessoa em situação de rua foi atendida pelos bombeiros e liberada no local com ferimentos leves.