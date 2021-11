Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 17/11/2021 08:29

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) realiza nesta quarta-feira (17) a operação Assepsia IV, contra integrantes de uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste fluminense. O objetivo é cumprir cinco mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão.

A ação é realizada por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/RJ), em conjunto com a Polícia Civil, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Polícia Militar. Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Itaocara.

A investigação realizada pelo Gaeco, pela Promotoria de Justiça de Itaocara e pela 135ª DP (Itaocara) teve início durante ações de buscas e apreensões realizadas em diligências anteriores, em especial, na Operação Assepsia II. Durante o trabalho das equipes, as investigações apontaram para a existência de diferentes grupos dentro da organização criminosa.

Com o apoio de informações de inteligência e conversas acompanhadas por celulares apreendidos foi possível identificar outros integrantes da quadrilha.

As outras três fases da Operação Assepsia ocorreram nos últimos 12 meses. Ao todo, 53 traficantes que atuavam na região foram presos, alguns já condenados em primeira instância. Foram, ainda, encontradas conexões entre o grupo ora denunciado e traficantes denunciados na Operação Ícaro, deflagrada em agosto deste ano.