Embarcações podem ser apreendidas após o prazo de dez dias - Divulgação/Guarda Municipal

Publicado 20/11/2021 21:41 | Atualizado 20/11/2021 21:49

Rio - Equipes do Subgrupamento de Operações Especiais da Guarda Marítima da GM-Rio notificaram, neste sábado, 21 embarcações irregulares nas praias do Rio. A fiscalização foi realizada na Praia de Freguesia da Ilha do Governador, na Zona Norte, e nas enseadas de Botafogo e Flamengo, na Zona Sul do Rio.



Na Freguesia da Ilha, segundo a GM, as embarcações estavam prejudicando a mobilidade de frequentadores da praia. Além disso, devido ao mau estado de conservação os cascos poderiam se tornar foco de proliferação de mosquitos. A operação voltada a fiscalizar embarcações está acontecendo desde o dia 16 de novembro. Até o momento, 121 embarcações foram notificadas. Após o prazo de dez dias, caso os proprietários não façam a remoção dos barcos, as embarcações poderão ser apreendidas.



"A ocupação da areia da praia na nossa cidade deve ser feita conforme ordenamento jurídico. É uma área pública que não deve ser privatizada de forma alguma e o acesso do cidadão à praia não pode ser cerceado de forma alguma”, afirma o subdiretor de ordenamento da cidade da GM-Rio, inspetor Luciano dos Santos.



A fiscalização é realizada em conjunto com órgãos como a Capitania dos Portos e o Instituto de Conservação da Biodiversidade Chico Mendes (ICMBio). Neste mês de novembro já foram realizadas ações de coerção a pesca irregular, com apreensão de redes e peixes, além da retirada de pescadores de áreas protegidas.