Vacinação contra a covid-19 no RioDivulgação

Publicado 20/11/2021 17:19

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 1.337.091 casos confirmados e 68.832 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 817 novos casos e 15 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,15%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.265.001 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 31,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 16%.

Rio bate recorde e zera internações por covid-19 na rede do município

Pela primeira vez desde o início da pandemia, em março do ano passado, o número de internados diagnosticados com a covid-19 é zero nos hospitais administrados pela Prefeitura do Rio . A informação foi divulgada na manhã deste sábado (20). Em todo o Estado do Rio, o número de óbitos caiu em 60%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES): a redução é a maior verificada na pandemia desde o início da série histórica.

Neste sábado, havia apenas 30 pacientes internados com covid na cidade, a maioria deles no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI-Fiocruz), da rede federal. O número representa menos de 0,5% de todas as internações na cidade. Na rede municipal, não há pacientes com o vírus. "Já tivemos 1.400 pessoas internadas simultaneamente no Rio. Só no Ronaldo Gazolla tivemos 9,5 mil nesse período. Dá alívio. É uma paz no coração imensa perceber que a vacina faz efeito, que a população tem uma altíssima adesão a ela", celebrou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Ministério da Saúde lança campanha de Mega Vacinação neste sábado

O Ministério da Saúde lançou neste sábado (20), na Cidade das Artes, na Barra, a campanha de Mega Vacinação contra a covid-19 . Até o dia 26, os postos de saúde do país estarão focados em aplicar a segunda dose em quem ainda não tomou. Cerca de 21 milhões de brasileiros estão aptos para recebê-la. No Rio, esse número é de cerca de 600 mil.

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga aproveitou para tomar a dose de reforço - foi a Pfizer, depois de duas doses de Coronavac. A médica paraibana Daniela Queiroga, filha do ministro, também recebeu o reforço, assim como o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. Queiroga afirmou que o Brasil é um 'case de sucesso' no combate à pandemia.