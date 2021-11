Secretaria Municipal de Saúde zera número de internações nos leitos de Covid-19 na capital - Divulgação

Publicado 20/11/2021 11:58 | Atualizado 20/11/2021 12:15

Rio - Pela primeira vez desde que foi decretada a crise sanitária do novo coronavírus, em março do ano passado, o número de internados diagnosticados com a covid-19 é zero nos hospitais administrados pela Prefeitura do Rio. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (20), no Twitter oficial da Secretaria de Saúde (SMS). Em todo o Estado do Rio, o número de óbitos caiu em 60%, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES): a redução é a maior verificada na pandemia desde o início da série histórica.

"A ciência está vencendo na cidade do Rio de Janeiro. Neste exato momento, é zero o número de internação por covid-19 nos hospitais municipais do SUS na cidade do Rio. Sim, é isso mesmo que você leu: não tem ninguém internado por covid nos hospitais da prefeitura na nossa cidade", diz a postagem do perfil da SMS, que acrescentou:

"Obviamente tudo isso é graças a você, que fez a sua parte e tomou a primeira e a segunda dose e vai tomar ou já tomou a dose de reforço".

Ainda segundo a SMS, a capital fluminense já atingiu a marca de cinco milhões de cariocas imunizados com a segunda dose da vacina contra a covid. Neste sábado, é realizado o Dia D de vacinação contra a Covid-19, com os postos abertos até às 17h. O objetivo é imunizar quem ainda não tomou a segunda dose e quem está apto a receber a aplicação de reforço.

Nas redes sociais, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que o número de contaminados com a Covid-19 é de dois para cada 100 testes realizados nesta semana. "É o menor índice de positividade desde o início da pandemia graças a adesão à vacina", comemorou o número histórico.

Queda de morte no Estado

A 57ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira (19) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra uma queda de 38% no número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e de 61% nos óbitos provocados pela doença. A análise compara as semanas epidemiológicas 44 (de 31 de outubro a 06 de novembro) e 41 (de 17 de outubro a 23 de outubro). Esta é a 12ª semana consecutiva com classificação geral do estado em bandeira amarela, de risco baixo para transmissão da Covid-19.



Com o avanço da campanha de imunização e a diminuição de transmissão da doença, a taxa de ocupação segue em queda sustentável, de acordo com a SES. A de UTI está em 28% e a de enfermaria, em 17%. Todas as regiões de Saúde apresentaram taxas inferiores a 50%. Por isso, leitos que antes eram apenas destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 foram revertidos para outras especialidades, diz a pasta.