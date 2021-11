Objetivo agora é dar continuidade ao projeto em 2022, com reforço e distribuição de cesta básica entre os estudantes inscritos - Reprodução

Publicado 20/11/2021 19:19 | Atualizado 20/11/2021 19:25

Rio – Às vésperas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alunos de todo Brasil se preparam para o primeiro dia de provas, que serão aplicadas neste domingo. Em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, 25 estudantes puderam contar com aulões preparatórios e gratuitos para os exames neste período. A ideia foi proposta pelo universitário do segundo ano de medicina na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Igor Tavares, de 26 anos, junto com a amiga, Nathalia Molinari, comunicadora, de 33.

“Desde o meu primeiro vestibular eu já sonhava com esse dia. Eu acredito demais na educação como força motriz de transformação da sociedade”, disse o estudante sobre os dois aulões voltados para alunos de baixa renda do município.



O projeto nasceu de uma conversa sobre o futuro da educação depois da pandemia. Com o apoio de professores e da igreja que o rapaz frequenta, cerca de R$ 2 mil foram arrecadados em menos de um mês para tornar o projeto uma realidade. Neste sábado, as aulas foram referentes aos assuntos do primeiro dia de provas do Exame. (Português/literatura, sociologia/filosofia, história, geografia e redação).

A aula deste sábado contou com café da manhã, almoço e um café da tarde. O encontro aconteceu na igreja REDIL, em Trindade, São Gonçalo. Os alunos são estudantes de baixa renda que procuram nas vagas de uma Universidade, a promessa de um futuro melhor para suas famílias. O próximo aulão será no sábado (27), um dia antes da segunda parte das provas do Enem.



"Antes de entrar na medicina eu procurei pessoas para conversar e me espelhar, mas não encontrei. Fiquei triste por um tempo e, logo depois, escolhi me tornar essa pessoa, essa referência para outros jovens que tem uma origem socioeconômica próxima da minha", disse Igor.

Segundo o estudante de medicina, objetivo é dar continuidade ao projeto em 2022, transformando-o em pré-vestibular social, com reforço e distribuição de cesta básica entre os estudantes inscritos.