Material apreendido com dois suspeitos presos neste sábadoDivulgação

Publicado 20/11/2021 16:35 | Atualizado 20/11/2021 16:45

Rio - Agentes do 6ºB PM (Tijuca) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Salgueiro penderam dois homens, na tarde deste sábado, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Uma arma falsa, uma pistola, munições, quatro celulares e outros objetos foram apreendidos. Outros dois suspeitos foram localizados próximo ao local, mas foram liberados após prestarem esclarecimentos na 19ª DP (Tijuca).

A ação aconteceu durante um patrulhamento de policiais do 6º BPM. Os agentes foram informados sobre ocupantes de um carro que teriam assaltado algumas pessoas, próxima à Praça Saens Peña, no bairro Tijuca.Equipes do 6º BPM e da UPP Salgueiro deram início a um cerco no bairro e os PMs conseguiram abordar o veículo na Rua Campos Sales, na Tijuca. No local da abordagem os agentes foram informados que outros dois suspeitos teriam fugido. Ainda em cerco na área, eles foram localizados na Avenida Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) e conduzidos também para a 19ª DP (Tijuca), sendo liberados logo depois.