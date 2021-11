Sargento PM Leandro rumbelsperger da Silva, morto após ser baleado em São Gonçalo - Reprodução

Publicado 20/11/2021 21:15 | Atualizado 20/11/2021 21:26

Rio - Policiais militares sobrevoaram o Complexo do Salgueiro, na tarde deste sábado, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, horas depois da morte do sargento Leandro Rumbelsperger da Silva, de 40 anos . O agente foi baleado durante um ataque a tiros contra uma viatura. Equipes buscam suspeitos de envolvimento na morte do PM.

Leandro foi socorrido por colegas de farda e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, que fica a cerca de 25 quilômetros do local onde o policial foi baleado. O PM deu entrada na emergência da unidade, mas não resistiu.

Em nota, a Secretaria Estadual da PM informou que uma equipe do Grupamento de Ações Táticas do 7º BPM patrulhava a região e foi atacada por traficantes do Complexo do Salgueiro. Na ocorrência, um fuzil AK-47 foi apreendido.

O Sargento Leandro Rumbelsperger ingressou na Corporação em 2006. O policial militar deixa esposa e dois filhos. O 7º BPM está prestando apoio à família. Até o momento, não há confirmação de horário e local do sepultamento.