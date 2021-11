Grupo Filhas de Gandhi se apresentou no palco montado em frente ao monumento de Zumbi, na Praça Onze - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Grupo Filhas de Gandhi se apresentou no palco montado em frente ao monumento de Zumbi, na Praça OnzeMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 20/11/2021 15:56 | Atualizado 20/11/2021 15:58

Rio - O monumento a Zumbi dos Palmares, tradicional ponto de encontro do movimento negro na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, recebeu grande celebração pelo Dia da Consciência Negra, neste sábado (20).

Organizado por diferentes movimentos sociais, o evento contou com uma feira das mais diversas, com barracas de comidas típicas, roupas de estamparia africana e produtos naturais indígenas. Durante a manhã, houve um concurso de beleza de mulheres e homens negros, seguido por apresentações de grupos tradicionais, como as Filhas de Gandhi, braço feminino do Filhos de Gandhi carioca, um dos maiores e mais antigos blocos de afoxé do Rio de Janeiro.

fotogaleria

As comemorações continuam na próxima semana. O Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, na Gamboa (Rua Pedro Ernesto 80), recebe na quinta-feira (25) a roda de samba do grupos Mulhers do Samba Notícias. Na sexta (26) é a vez do grupo Awurê. No domingo, o Grupo Afoxé Filhos de Gandhi se apresenta na Federação dos Blocos Afros e Afoxés do Rio, a Febaerj, na Lapa (Avenida Mem de Sá 37).