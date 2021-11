Rio de Janeiro

Com fila de dobrar quarteirão para chope grátis, Amarelinho reabre com comemoração e samba

Bar centenário da Cinelândia estava desde abril com as atividades suspensas, mas foi comprado por dono da rede Belmonte e reabriu neste sábado (20), com show de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador

Publicado há 1 hora