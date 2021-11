Corpo é encontrado dentro de carro abandonado na Região Central do Rio - Divulgação

Publicado 20/11/2021 12:49 | Atualizado 20/11/2021 13:12

Rio - Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (20) dentro de um carro na Rua Presidente Barroso, na Cidade Nova, na Região Central do Rio. Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados e localizaram o carro que estava com várias marcas de tiros.

A vítima não teve a identificação confirmada pela Polícia Militar, até o início da tarde deste sábado. O corpo apresentava perfurações provocadas por armas.

Equipes da Delegacia de Homicídios foram acionadas e realizam perícia no local. A Polícia Civil irá analisar imagens do circuito de segurança para tentar a pessoa que abandonou o veículo no local.